Кадыров засомневался в убийстве лидера ИГ в Сирии

Чеченский лидер Рамзан Кадыров заявил, что ликвидация лидера террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России)Абу Бакра аль-Багдади не означает конец терроризму. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Абу Бакра аль-Багдади снова убит?», — начал Кадыров.

Он отметил, что смерть лидера, если это правда, мало что меняет. Кадыров подчеркнул, что необходимо полностью очистить Сирию от боевиков ИГ.

Также он рассказал, что, когда услышал новость о смерти аль-Багдади, ему на ум пришли слова Тараса Бульбы, которые он сказал своему сыну: «Я тебя породил, я тебя и убью».

До этого в СМИ появились данные, что военные Соединенных Штатов ликвидировали аль-Багдади в Идлибе, где расположен «последний оплот» террористов.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

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