Суд продлил арест обвиняемого в шпионаже Пола Уилана до конца года

Лефортовский суд Москвы продлил заключение под стражу обвиняемого в шпионаже гражданина США, Великобритании, Ирландии и Канады Пола Уилана. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, суд удовлетворил ходатайство следствия.

Американец останется под арестом до 29 декабря 2019 года.

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