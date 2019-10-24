Суд продлил арест обвиняемого в шпионаже Пола Уилана до конца года
Лефортовский суд Москвы продлил заключение под стражу обвиняемого в шпионаже гражданина США, Великобритании, Ирландии и Канады Пола Уилана. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, суд удовлетворил ходатайство следствия.
Американец останется под арестом до 29 декабря 2019 года.
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