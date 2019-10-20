Опубликовано видео допроса подозреваемых по делу о прорыве дамбы

Следователи допросили подозреваемых в деле о прорыве дамбы под Красноярском. Видео было опубликовано в фейсбуке СК России.

Отмечается, что были задержаны трое человек.

В результате ЧП погибли 15 человек, 14 были госпитализированы, а судьба еще пяти рабочих остается неизвестной.

Также выяснилось, что дамба была построена на участке золотодобычи незаконно. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по факту гибели людей.

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