СК назвал причину прорыва дамбы в Красноярском крае

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Вадим Кофман/Пресс-служба губернатора Красноярского края/РИА «Новости»

Следственный комитет назвал приоритетную версию прорыва дамбы в Красноярском крае, передает ТАСС.

По мнению следователей, инцидент произошел из-за нарушения при проведении золотодобывающих работ.

Подробности произошедшего ведомство не приводит.

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