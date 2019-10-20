СК назвал причину прорыва дамбы в Красноярском крае
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Следственный комитет назвал приоритетную версию прорыва дамбы в Красноярском крае, передает ТАСС.
По мнению следователей, инцидент произошел из-за нарушения при проведении золотодобывающих работ.
Подробности произошедшего ведомство не приводит.
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