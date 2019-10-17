СК назвал главную причину смерти пассажиров SSJ-100

Следственный комитет России назвал основную причину смерти большинства пассажиров самолета SSJ-100, разбившегося в мае текущего года в московском аэропорту «Шереметьево». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя Главного управления криминалистики Следственного комитета (СК) Зигмунда Ложиса.

По словам эксперта, большинство пассажиров погибли от огня и отравления продуктами горения.

«По предварительным данным, опасные вещества выделялись при горении не только топлива, но и обшивки салона, сделанной из пластика», — сказал Ложис.

Представитель СК также отметил, что авария произошла моментально, «большинство людей погибло в креслах, так и не успев отстегнуться, среагировать на происшедшее».

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