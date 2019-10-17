СК назвал главную причину смерти пассажиров SSJ-100

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На месте крушения самолета Sukhoi Superjet 100, следовавшего рейсом «Аэрофлота» SU1492... На месте крушения самолета Sukhoi Superjet 100, следовавшего рейсом «Аэрофлота» SU1492...
На месте крушения самолета Sukhoi Superjet 100, следовавшего рейсом «Аэрофлота» SU1492...
Pavel Golovkin/AP

Следственный комитет России назвал основную причину смерти большинства пассажиров самолета SSJ-100, разбившегося в мае текущего года в московском аэропорту «Шереметьево». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя Главного управления криминалистики Следственного комитета (СК) Зигмунда Ложиса.

По словам эксперта, большинство пассажиров погибли от огня и отравления продуктами горения.

«По предварительным данным, опасные вещества выделялись при горении не только топлива, но и обшивки салона, сделанной из пластика», — сказал Ложис.

Представитель СК также отметил, что авария произошла моментально, «большинство людей погибло в креслах, так и не успев отстегнуться, среагировать на происшедшее».

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