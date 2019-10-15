Минцифры определило дату начала выдачи электронных паспортов

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России предложило начать эксперимент по выдаче новых паспортов с чипом с 1 марта 2020 года. Об этом говорится в проекте указа президента, опубликованного на портале проектов нормативно-правовых актов.

Электронный паспорт будет представлять собой пластиковую карточку с чипом. В случае удачного эксперимента планируется отказаться от оформления бумажных паспортов гражданина РФ в 2022 году.

«Проект указа уполномочивает Правительство Российской Федерации провести эксперимент с 1 марта 2020 года, предусматривающий в том числе выпуск, выдачу, с привлечением многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории города Москвы, паспорта гражданина Российской Федерации в виде материального носителя с чипом и мобильного приложения, а также по применению электронного паспорта для оказания государственных, муниципальных и коммерческих услуг на территории г. Москвы», — говорится в пояснительной записке к документу.

На первом этапе – с 1 марта 2020 года – предлагается провести эксперимент с работой мобильного приложения, связанного с паспортом гражданина России. На втором этапе – с 1 июля 2020 года — паспорта в виде материального носителя с чипом и мобильного приложения, связанного с таким паспортом.

С 1 декабря 2019 года предлагается провести подготовительную работу для реализации этого эксперимента.