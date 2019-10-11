Водителей в России проверят на хронический алкоголизм, узнали СМИ
Согласно документу, принятому в Минздраве, российские водители будут проходить через новую процедуру медкомиссии. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на соответствующий приказ.
По имеющейся информации, документ сейчас находится на регистрации в Минюсте.
Так, будущим водителям, а также людям, которые желают вернуть права после лишения, предстоит пройти обязательный медицинский тест.
Отмечается, что с помощью него определят наличие в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT).
Как стало известно, данный маркер указывает на хронический алкоголизм. В случае его обнаружения кандидата в водители отправят в наркологический диспансер.
Кроме того, водителям или желающим ими стать предложат сдать мочу для проверки употребления психоактивных веществ.