Более 150 детей эвакуировали из дома-интерната в Якутии из-за дыма

В Якутии спасатели вывели более 150 детей из дома-интерната из-за задымления. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС страны по региону.

Уточняется, что пожарные срочно выехали в республиканский дом-интернат для умственно отсталых детей, расположенный в городе Нерюнгри.

Как выяснили пожарные, задымление было в подвале здания. Они приняли решение вывести всех детей и персонал и переместить в соседний корпус.

По последним данным, в результате случившегося никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что более 450 человек экстренно эвакуировали из школы под Курганом.