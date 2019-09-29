Митинг в поддержку фигурантов «московского» дела завершен

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Согласованный с властями митинг в поддержку фигурантов «московского» дела завершился на проспекте Академика Сахарова в столице, передает РИА «Новости».

Люди стали покидать место проведения акции. Полиция разбирает рамки металлоискателей.

Ранее сообщалось, что согласованный митинг посетили порядка 20 тысяч человек.

Из-за митинга движение по проспекту академика Сахарова и ряду прилегающих улиц в центре Москвы ограничено.

«Московским делом» называют несколько уголовных дел, возбужденных по итогам акций оппозиции, которые прошли в Москве летом этого года.