Митинг в поддержку фигурантов «московского» дела завершен
Согласованный с властями митинг в поддержку фигурантов «московского» дела завершился на проспекте Академика Сахарова в столице, передает РИА «Новости».
Люди стали покидать место проведения акции. Полиция разбирает рамки металлоискателей.
Ранее сообщалось, что согласованный митинг посетили порядка 20 тысяч человек.
Из-за митинга движение по проспекту академика Сахарова и ряду прилегающих улиц в центре Москвы ограничено.
«Московским делом» называют несколько уголовных дел, возбужденных по итогам акций оппозиции, которые прошли в Москве летом этого года.