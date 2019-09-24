Синоптики назвали сроки возвращения жары в Москву

Теплая погода до 20°С может вернуться в столичный регион в октябре, передает РИА «Новости».

Об этом рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, осенью в Москву еще вернется тепло, и будут периоды, когда температурный режим будет чуть выше климатической нормы.

«В октябре у нас в дневные часы бывает и 15°С, и 20°С. Оно может вернуться именно на такие градусы, да», — подтвердила она.

Ранее сообщалось, что бабьего лета, которого до этого синоптики пообещали москвичам, ожидать не стоит, так как в столице наступила астрономическая осень.