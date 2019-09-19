В Минтруде назвали условия для введения четырехдневной рабочей недели

В Министерстве труда России назвали условия для перехода на четырехдневную рабочую неделю. Об этом сообщаютТАСС.

Глава департамента условий и охраны труда министерства Валерий Корж заявил, что данные нововведения будут реальны только при условии, если зарплата сотрудников при этом не будет уменьшена.

Он также добавил, что важным является и то, что введение нового рабочего режима не должно повлиять на увеличение рабочих часов за смену. Кроме того, Корж отметил, что нельзя проводить реформу в ущерб работодателям.

Представитель Минтруда подчеркнул, что по пути перехода на четырехдневную рабочую неделю нужно, но с учетом всех нюансов.

Ранее эксперты рассказали, кто первый перейдет на четырехдневную рабочую неделю.