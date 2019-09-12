РФ обратилась в Интерпол для получения данных о местонахождении Смоленкова

Представитель российского МИД Мария Захарова отреагировала на ситуацию вокруг предполагаемого американского шпиона в России Олега Смоленкова. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она рассказала, что россиянин исчез вместе с семьей в другой стране. Из-за этого в России возбудили уголовное дело. После появления в СМИ информации о том, что Смоленков может находиться в США, Москва сразу запросила у Вашингтона данные о местонахождении россиянина. В частности известно, что Россия направила запрос в Интерпол.

«Эти материалы требуют проверки в рамках соответствующих процессуальных процедур, норм», — добавила Захарова.

Ранее стали известны подробности личной жизни американского шпиона.

Также до в СМИ сообщили, что Смоленков имел доступ к «чувствительной» информации.