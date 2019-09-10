Путин помиловал 10 из 35 вернувшихся на родину украинцев

Президент России Владимир Путин помиловал 10 из 35 украинцев, вернувшихся на родину в рамках состоявшегося 7 сентября обмена задержанными между Киевом и Москвой. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на уполномоченную Верховной рады по правам человека Людмилу Денисову.

Представитель Рады также назвала условия освобождения.

«Бекиров освобожден под личное обязательство, 24 моряка были освобождены под мое личное обязательство как человека, который заслуживает доверия согласно статье 103 Уголовно-процессуального кодекса РФ», — заявила Денисова.

Известно, что 7 сентября Россия и украина совершили обмен по принципу «35 на 35».

Ранее сообщалось, что в Киеве заявили о новых переговорах с Москвой по освобождению заключенных.