У пассажирского самолета загорелся двигатель в Шереметьево

В Москве в аэропорту Шереметьево у самолета авиакомпании «Россия» загорелся двигатель при запуске. Об этом сообщает «Life.ru».

Как отмечается, в этот момент на борту воздушного судна находились пассажиры.

Однако точное количество находившихся на борту не сообщается.

Уточняется, что при запуске один из двигателей лайнера вспыхнул и сразу заглох.

Как подчеркивается, после произошедшего экипаж и пассажиры покинули самолет, который был отбуксирован на стоянку.

Ранее сообщалось, что третий день подряд у самолета из Воронежа в Петербург возникают проблемы.