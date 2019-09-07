Задержан подозреваемый в нападении на главу ЦИК Памфилову

Полиция задержала подозреваемого в нападении на дом главы Центризбиркома РФ Эллы Памфиловой, передает «Интерфакс».

Нападавшим оказался уроженец одной республик Средней Азии 1983 года рождения.

Ранее Памфилова рассказала, в процессе борьбы с преступником повредила палец. Мужчина более десяти раз пытался ударить ее электрошокером и ему это удалось. После одного из ударов остались следы ожогов и синяки.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК (разбой с применением насилия).