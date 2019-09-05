В Приамурье возбудили дело против матери за жестокое обращение с ребенком

В Приамурье возбудили уголовное дело против матери за жестокое обращение с дочерью. Об этом сообщает МВД по региону, передает РИА «Новости».

До этого стало известно, что в правоохранительные органы поступила информация о том, что женщина бьет и нецензурно выражается в адрес годовалого ребенка.

По информации ведомства, в отношении матери возбудили уголовное дело по статье 156 УК РФ «Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это деяние соединено с жестоким обращением».

Кроме того, у женщины забрали двоих детей. Они помещены в социальную палату в больнице.

Уточняется, что матери грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Татарстане задержали мать младенца, оставленного в пакете возле магазина.