Стало известно количество людей под завалами обрушившегося здания в Подмосковье

Под завалами заброшенного пятиэтажного здания, которое обрушилось в Подмосковье, находятся трое рабочих, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные МЧС.

Ранее стало известно, что в Сергиево-Посадском районе Подмосковья обрушилось здание бывшего детского лагеря.

В МЧС отметили, что существует угроза обрушения других конструкций.

Площадь обрушения оставила 64 кв м.

К поискам людей привлечены кинологи. О состоянии пострадавших не сообщается.