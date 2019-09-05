Абэ подарил Путину старинную гравюру с русским кораблем

Японский премьер Синдзо Абэ сделал подарок российскому президенту Владимиру Путину во время своего визита во Владивосток. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, Абэ подарил Путину раритетную гравюру 1859 года, которую создал художник Бунсё Иноуэ. На ней изображена бухта Ниигаты с русским кораблем «Джигит».

Как рассказал Абэ, эту картину подарила торгово-промышленная палата Ниигаты.

В настоящее время неизвестно, какой подарок Путин мог преподнести Абэ.

Ранее Абэ подарил Путину картину «Прибытие Путятина».

Тогда Путин подарил японскому премьеру угольный самовар из меди и дерева, произведенный в Туле в 1870 году. Также Абэ была подарена картина современного художника Игоря Разживина «Русская тройка в Коломенском»