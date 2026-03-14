Названа причина смерти заслуженной артистки РСФСР Арининой

Причиной смерти заслуженной артистки РСФСР Людмилы Арининой стало слабое сердце в силу возраста. Об этом РИА Новости рассказали в окружении актрисы.

«В последнее время мы общались по телефону. Ей было 99 лет. Сердечко уже было слабым на сотом году жизни», — сказала собеседница агентства.

До этого сообщалось, что близкие отказались от публичного прощания с заслуженной артисткой РСФСР. Родственники объяснили такое решение тем, что это было желание Арининой, которое она выразила в своем завещании.

Людмилы Арининой не стало на 100-м году жизни. Известность пришла к ней в 1975 году уже в возрасте 50 лет. Среди ее работ — роль медсестры Юлии Дмитриевны в телефильме Петра Фоменко «На всю оставшуюся жизнь», а также роли в таких фильмах, как: «Почти смешная история», «Гостья из будущего», «Осенний марафон», «Отцы и деды».

