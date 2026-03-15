Житель села в Белгородской области пострадали от атаки дрона ВСУ

Мужчина получил ранения в результате атаки украинского БПЛА на автомобиль в селе Ржевка Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Пострадавшего с минно-взрывной травмой и слепыми осколочными ранениями рук бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ», — сообщил он.

После оказания первой помощи пострадавшего доставят в городскую больницу №2 Белгорода.

До этого Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали четыре муниципалитета в Белгородской области. Как рассказал Гладков, в Белгородском округе дроны нанесли удары по объектам в селах Нечаевка и Чайки, а также в хуторе Церковный. В результате повреждения получили линия электропередачи (ЛЭП), три частных дома, надворная постройка, гараж, микроавтобус и «Газель».

8 марта Шебекинском округе Белгородской области беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал легковой автомобиль, пострадали два человека.

