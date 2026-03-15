Трамп высказался об условиях возможной сделки с Ираном

Глава американской администрации Дональд Трамп утверждает, что США не устраивают условия якобы возможной сделки с Ираном. Об этом он сообщил в интервью телеканалу NBC News.

«Иран хочет пойти на сделку, а я не хочу этого, потому что условия недостаточно хороши», — сказал он.

На уточняющий вопрос о приемлемых условиях сделки для США Трамп заявил, что «не хочет их называть».

Представитель внешнеполитического ведомства Ирана Исмаил Бакаи заявил, что сообщения от отказе Тегерана обсуждать сделку США в ходе прошедших ранее переговоров, являются ложью.

До этого спецпредставитель президента США Стив Уиткофф в эфире Fox News заявил, что во время первого раунда переговоров между США и Израилем представители Тегерана открыто сообщили, что имеют достаточно обогащенного урана для создания 11 ядерных бомб.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

Ранее глава МИД Ирана заявил о готовности к «великой уступке» до нападения США.

 
