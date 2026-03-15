Две арабских страны остались без Гран-при «Формулы-1»

«Формула-1» отменила этапы Гран-при в Бахрейне и Саудовской Аравии из-за войны
NIKOLAY KOMAROV/SMP Karting

Этапы Гран-при чемпионата мира по кольцевым автогонкам «Формула-1» в Бахрейне и Саудовской Аравии отменены из-за ситуации на Ближнем Востоке (они должны были пройти 10-12 апреля и 17-19 апреля. — «Газета.Ru»). Соответствующий пресс-релиз опубликован на сайте соревнования.

В заявлении «Формулы-1» отмечается, что было рассмотрено несколько альтернатив, но после тщательной оценки ситуации в регионе организаторы решили не делать никаких замен в апреле. Раунды «Формулы-2» тоже не состоятся.

«Хотя это было трудное решение, оно, к сожалению, является правильным на данном этапе, учитывая текущую ситуацию на Ближнем Востоке», — прокомментировал отмену соревнований президент и генеральный директор «Формулы-1» Стефано Доменикали.

До этого матч за титул «Финалиссимы» между национальными сборными Испании и Аргентины по футболу тоже отменили из-за конфликта на Ближнем Востоке. Изначально встреча должна была пройти 27 марта на стадионе «Лусаил» в Катаре. В начале месяца Футбольная ассоциация Катара (QFA) объявила о переносе всех турниров и соревнований из-за нестабильности обстановки в регионе.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее в Госдуме высказались о бойкоте США в спорте из-за ударов по Ирану.

 
