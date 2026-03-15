Бельгия призвала начать переговоры с Россией по Украине. В ЕС нет согласия по этому вопросу

Премьер Бельгии заявил, что единственным решением для ЕС будут переговоры с Россией

Во время саммита «Коалиции желающих» в Брюсселе, Бельгия, 2025 год

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер призвал Евросоюз начать переговоры с Россией по Украине. По его словам, ЕС не способен ни военным, ни экономическим путем повлиять на Москву без поддержки США, поэтому единственный выход — заключение сделки. При этом в Вашингтоне уже готовы подталкивать Киев к соглашению, а в самой Европе нет единства по этому вопросу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Сомнения и страхи Брюсселя

Евросоюзу необходимо наладить диалог с Россией по урегулированию конфликта на Украине, заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер в интервью газете Echo. По его словам, «сделка с Россией, похоже, является единственно возможным решением».

Политик признал: Европа не способна бесконечно поддерживать Киев оружием без участия США, а попытки «задушить Россию экономически» провалились . При этом де Вевер опасается, что Брюссель окажется за бортом переговорного процесса.

«Без мандата на ведение переговоров в Москве мы не находимся за столом переговоров, где американцы будут подталкивать Украину к принятию сделки. И я уже сейчас могу сказать, что это будет плохая сделка для нас», — посетовал бельгийский премьер.

Между тем Бельгия, призывающая ЕС к диалогу с Москвой, заняла жесткую позицию по другому вопросу. Еще в октябре на саммите в Брюсселе де Вевер заблокировал конфискацию замороженных российских активов, потребовав от Евросоюза разделить риски.

Политик напомнил коллегам, что «даже во время Второй мировой войны к замороженным активам никто не прикасался». Кроме того, он предупредил о неизбежных ответных мерах.

«Компании европейского происхождения будут арестованы в России. Замороженные на Западе деньги, которые также находятся в России, будут изъяты»,

— заявил де Вевер и подчеркнул, что в случае изъятия активов РФ страны Евросоюза «будут страдать от огромных претензий».

Кто в Европе за диалог: от Орбана до Фицо

Пока Бельгия осторожно призывает ЕС начать переговоры с Россией, в Европе сформировался лагерь государств, которые настаивают на дипломатическом решении украинского конфликта гораздо жестче и последовательнее остальных.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан давно выступает за возобновление диалога с Россией и здравый подход к конфликту на Украине. Еще в 2023 году Будапешт заблокировал выделение €50 млрд помощи Киеву, требуя пересмотра стратегии ЕС. Недавно Венгрия заблокировала выделение Украине €90 млрд: Орбан объяснил, что Киев намеренно прекратил поставки российской нефти по «Дружбе», лишив Будапешт энергоресурсов.

В декабре 2025-го Орбан заявил: санкции против России не работают, а Европа лишь затягивает конфликт, отказываясь от переговоров. Венгрия неоднократно блокировала антироссийские резолюции и требовала прямых контактов с Москвой, за что в Брюсселе Орбана окрестили «троянским конем Путина» .

За диалог с Россией выступает и премьер Словакии Роберт Фицо. Он неоднократно призывал к немедленным переговорам с Москвой, а затягивание боевых действий на Украине объяснял поддержкой Киева Западом. Более того, Братислава была готова предоставить площадку для мирных переговоров , если на это согласятся Москва и Киев.

Кто против диалога: «ястребы» из Прибалтики и старой Европы

Пока Бельгия, Венгрия и Словакия призывают к переговорам, другой лагерь европейских стран занимает принципиально иную позицию. Польша, Прибалтика, Германия и Франция при поддержке евробюрократии настаивают на продолжении войны и ужесточении санкций.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц не видит причин для ослабления санкционного давления на Россию — даже на фоне роста цен на энергоносители из-за конфликта на Ближнем Востоке. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем в Берлине.

Помощь Киеву, подчеркнул канцлер, «прерывать нельзя». При этом в вопросе мирного урегулирования Берлин выдвигает жесткое предварительное условие. Как пишет немецкая газета Tagesspiegel, Мерц назвал перемирие в зоне боевых действий обязательным требованием для начала переговоров с Россией.

«Было только одно предварительное условие: если мы хотим говорить, то, по крайней мере, оружие должно замолчать»,

— сказал канцлер, добавив, что без прекращения огня диалог «бессмыслен».

Мерц и лидеры еще семи стран — членов Евросоюза потребовали изучить возможность запрета на въезд в Шенгенскую зону для участников СВО. В письме председателю ЕК Урсуле фон дер Ляйен и главе Евросовета Антониу Коште политики обратили внимание, что возможное пребывание российских военных в ЕС якобы создает «существенные риски для внутренней безопасности».

Документ подписали, помимо Мерца, лидеры Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Финляндии, Швеции и Эстонии. Они призвали фон дер Ляйен и Кошту уделить вопросу «политическое внимание на самом высоком уровне» и выработать согласованную европейскую реакцию. Варшава и балтийские республики привычно занимают наиболее радикальную позицию.

Президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети X подтвердил курс на дальнейшую поддержку Киева.

«Те, кто считает, что может рассчитывать на нашу усталость, следует помнить: они ошибаются. Мы были и остаемся на стороне Украины», — написал Макрон.

По его словам, Европа продолжит поставлять Украине военную технику и боеприпасы, обучать украинских солдат, усиливать противовоздушную оборону и возможности для борьбы с беспилотниками, а также обслуживать уже переданные системы.

«Будут продолжены поставки техники и боеприпасов, обучение солдат, усиление противовоздушной обороны и средств для борьбы с дронами, а также обслуживание уже предоставленного оборудования. <…>

Мы также продолжим наносить удары по военной экономике России: мы будем придерживаться санкционного курса и продолжим действия против теневого флота»,

— добавил французский лидер.

Требования Брюсселя

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас (эстонка по происхождению) и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен задают тон: никаких переговоров, только оружие и санкции. Каллас прямо заявила, что «Россия получает за столом больше, чем может добиться на поле боя», поэтому диалог с Москвой недопустим. Недавно она анонсировала список требований к России в рамках будущего урегулирования.

«Всем, кто сидит за столом переговоров, включая русских и американцев, необходимо понимать, что для принятия решения необходимо согласие европейцев. И для этого у нас тоже есть условия. И эти условия мы должны выдвигать не украинцам, а русским», — заявила Каллас.

В числе возможных требований она упомянула «возвращение украинских детей» и ограничения для Вооруженных сил России, однако детали раскрывать не стала. При этом внутри Евросоюза, по ее словам, единства нет: часть стран настаивает на «нанесении поражения» Москве, тогда как во Франции уже звучат сигналы о прямом диалоге.

«Если мы ни за что не выступаем, нам нечего делать за столом переговоров», — резюмировала глава европейской дипломатии.

Фон дер Ляйен, в свою очередь, требует от стран ЕС наращивать военное производство и продолжать спонсировать Киев, несмотря на экономический кризис в самой Европе.