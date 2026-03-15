В Ираке заявили об угрозе безопасности тюрьмы с боевиками ИГ*

Атаки на район аэропорта Багдада создают угрозу безопасности тюрьмы «Аль-Карх», в которой содержатся переведенные из Сирии боевики ИГ (организация запрещена в России). Об этом сообщает агентство INA со ссылкой на Минюст Ирака.

«Территория рядом с багдадским аэропортом и тюрьмой «Аль-Карх», расположенной в том же районе, неоднократно была атакована, снаряды разрывались в непосредственной близости от тюрьмы», — сказано в сообщении Минюста.

В ведомстве отметили, что это вызывает серьезные опасения по поводу безопасности тюрьмы, в которой содержатся особо опасные террористы.

14 марта беспилотник атаковал посольство США в Багдаде.

Сообщалось также, что в ночь на 12 марта Вооруженные силы Ирана нанесли удары по двум танкерам у берегов Ирака. Суда стали целями, так как «могли быть связаны с США».

Эти атаки являются частью эскалации конфликта на Ближнем Востоке, который начался 28 февраля после ударов США и Израиля по Ирану. Тегеран объявил об ответной операции и начал наносить удары по территории Израиля и американским военным базам в странах Персидского залива, в том числе в ОАЭ и Катаре.

Ранее Иран атаковал американский танкер.