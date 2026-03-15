ВСУ обстреляли ракетами Белгород

Гладков: Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу
Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу Вооруженных сил Украины (ВСУ), есть повреждения объектов энергетики. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В результате зафиксированы перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла. Более точный масштаб повреждений сможем оценить в светлое время суток», — написал он.

По предварительной информации, пострадавших нет, отметил губернатор.

В ночь на 15 марта регион атаковали украинские беспилотники. В Ржевке местный житель получил ранения в результате атаки БПЛА на автомобиль.

До этого Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали четыре муниципалитета в Белгородской области. Как рассказал Гладков, в Белгородском округе дроны нанесли удары по объектам в селах Нечаевка и Чайки, а также в хуторе Церковный. В результате повреждения получили линия электропередачи (ЛЭП), три частных дома, надворная постройка, гараж, микроавтобус и «Газель».

