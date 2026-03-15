Россиян предупредили о скрытых услугах, которые часто навязывают провайдеры

Если вы подключили интернет по акции, а платеж увеличился в несколько раз, то возможно, что всему виной дополнительные услуги, о которых вы даже не знаете или не помните. Как избежать навязывания ненужных опций от провайдера, а также как их обнаружить и отключить, «Газете.Ru» рассказал Сергей Скворцов, основатель сервиса «ДомИнтернет».

По его словам, никакого криминала здесь нет, только маркетинговая хитрость. Во время телефонного разговора или в офисе менеджер интернет-провайдера может предложить абоненту включить в тариф какие-то услуги. Обычно по акции или «в подарок».

«Формально тариф не меняется: скорость остается прежней, но к нему добавляются антивирусы, онлайн-кинотеатры, облачные сервисы или другие полезные подписки. Чаще всего они подключаются бесплатно, например, на месяц, а затем автоматически становятся платными. Так делают почти все крупные интернет-операторы», — объяснил Скворцов.

Почему абоненты легко соглашаются? Как отметил эксперт, механизм обычно выглядит одинаково. Клиент уже выбрал тариф и готов оформить подключение. На этом этапе менеджер предлагает «бонус».

«Услуга подается как подарок, за который сегодня платить не нужно. А после окончания акции деньги начинают списываться», — заявил он.

На практике многие забывают отключить и продолжают платить за сервисы, которыми фактически не пользуются. Типичные примеры — антивирус, который не был установлен ни на одно устройство, или онлайн-кинотеатр, который абонент так и не открыл. При этом списания могут продолжаться месяцами, оставаясь незамеченными.

«В типовых договорах провайдеров обычно прописаны только общие положения — возможность подключения дополнительных услуг и порядок их оплаты. Конкретного списка сервисов в документе, как правило, нет. С юридической точки зрения провайдеры действуют в рамках закона. Согласие клиента дается устно — во время разговора при оформлении заявки. Менеджер обязан проговорить условия акции: срок бесплатного периода и стоимость услуги после его окончания. Если клиент соглашается, этого достаточно для подключения», — поделился Скворцов.

Формально условия озвучиваются, и абонент дает согласие. Проблема в том, что в момент подключения человек сосредоточен на первоначальной цене тарифа и скорости, а не на «подарочных» опциях, которые кажутся незначительными.

«В большинстве случаев дополнительные услуги можно отключить самостоятельно. Все подключенные опции отображаются в личном кабинете абонента. Там же обычно есть возможность отказаться от них. Реже бывает, когда услугу можно отключить только через поддержку. В любом случае, сделать это можно без визита в офис: в личном кабинете (чаще всего) или по телефону», — порекомендовал эксперт.

Чтобы избежать подключения ненужных опций, в первую очередь внимательно слушайте оператора. Менеджеры все проговаривают. Уточняйте и отвечайте «нет», когда не уверены в полезности опции, даже если она бесплатная.

«После подключения интернета зайдите в личный кабинет и проверьте список активных услуг. Бесплатные услуги почти всегда временные. Если сервис не нужен, его лучше отключить сразу, не дожидаясь окончания акции. А если вы уверенный пользователь, выбирайте интернет самостоятельно онлайн, чтобы у вас было достаточно времени для изучения всех условий. Дополнительные услуги в тарифе — не скрытая схема, а распространенная маркетинговая стратегия провайдеров. Переплаты можно избежать, если взять подключение интернета под свой контроль и не соглашаться на все предложения менеджеров», — резюмировал он.

