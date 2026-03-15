Россиянам объяснили, что делать, когда начальство принуждает уволиться

Руководитель службы охраны труда мультисервисной компании Newstaff Алексей Липатов рассказал, что работодатель не вправе вынуждать сотрудника написать заявление об увольнении по собственному желанию. Порядок действий при подобном принуждении эксперт назвал в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Липатова, давление на сотрудника часто маскируют под «наведение порядка», например, появляются необоснованные претензии к работе, усиливается контроль, работника постоянно дергают и провоцируют на эмоции. Эксперт подчеркнул, что у Роструда есть разъяснения, что принуждение к увольнению нарушает права работника, а в Трудовом кодексе закреплено, что увольнение возможно только по предусмотренным законом основаниям (ст. 77 ТК РФ). Если работника вынуждают писать заявление, он может обратиться за защитой прав в государственную инспекцию труда по месту нахождения работодателя и в суд.

«При этом контроль рабочего времени, который обычно усиливается над сотрудником, сам по себе законен. Работодатель вправе и обязан организовывать учет и контроль, а порядок обычно фиксируют в правилах внутреннего трудового распорядка. С ними сотрудника должны ознакомить при приеме на работу. Если этого не сделали, нужно запросить документы и отдельно зафиксировать, что работодатель нарушил обязанность по ознакомлению», — прокомментировал специалист.

В то же время Липатов обратил внимание, что если в трудовом договоре прописана дистанционная работа, вернуть работника в офис только по одному желанию работодателя нельзя. Изменение условий трудового договора оформляется по процедурам ТК РФ, в том числе через соглашение сторон и порядок изменения условий труда по статьям 72 и 74.

«Что делать, если увольняться вы не планируете? Не писать заявление и не подписывать документы на увольнение. Параллельно стоит собирать доказательства давления — переписку, сообщения, свидетельские показания и другие подтверждения, — объяснил собеседник издания. — Если начинают «закидывать» претензиями за мелочи и угрожают взысканиями, вы имеете право требовать соблюдения процедуры дисциплинарной ответственности. По статьям 192 и 193 ТК РФ работодатель должен корректно оформить взыскание, затребовать письменные объяснения и выдержать сроки».

Эксперт напомнил и позицию Верховного суда, согласно которой расторжение договора по инициативе работника допустимо только при добровольном волеизъявлении. Если сотрудника все же уволили, Липатов посоветовал не затягивать и оспаривать увольнение в суде. Сделать это можно в течение месяца со дня вручения копии приказа об увольнении, выдачи трудовой книжки или предоставления сведений о трудовой деятельности (ст. 392 ТК РФ).

