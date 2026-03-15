Захарова сравнила страны Западной Европы с «голым королем» из сказки

Западная Европа превратилась в «голого короля» из сказки Ганса Христиана Андерсена, окруженного системой обмана. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «ТВ Центр».

«Андерсена и «Новое платье короля» несколько напоминает. А правильнее сказать - предсказывает то, что будет с его в целом континентом, его западной частью, в будущем», — сказала она.

Дипломат добавила, что Западная Европа напоминает «голого короля» из-за того, что власти этих стран также «падки на лесть, не видят очевидного».

Во время этого эфира Захарова рассказала, что Москва выстраивает контакты с Вашингтоном, исходя из реалистичного восприятия и оценки его действий. Она отметила, что Россия ведет контакты с теми, с кем с точки зрения прагматичных национальных интересов это необходимо делать, добавила дипломат.

