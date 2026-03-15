Онколог назвал средний возраст заболевания раком в России

Онколог Каприн: средний возраст заболевания раком в России составляет 65 лет
Главный онколог Министерства здравоохранения России назвал средний возраст заболевания раком в стране. Его слова приводит РИА Новости.

«Средний возраст пациента составляет порядка 65 лет», — сказал он.

Специалист отметил, что за последние 10 лет средний возраст пациентов вырос примерно на один год. Пик первичного выявления онкологии приходится на старшее поколение.

Недавно онколог Кейли Бхангдиа из Института показателей и оценки здоровья Вашингтонского университета рассказала, что курение, высокий уровень сахара в крови и избыток красного мяса в рационе сильнее всего повышают риск развития рака груди. Такие данные показал масштабный анализ, проведенный исследовательской группой по изучению глобального бремени рака молочной железы. Ученые Вашингтонского университета изучили мировые тенденции заболеваемости с 1990 по 2023 год.

До этого бразильский онколог Рената Д'Альпино предупредила, что хроническая изжога и гастроэзофагеальный рефлюкс могут повышать риск развития предраковых изменений пищевода.

