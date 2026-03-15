В Волгораде беспилотник попал в многоквартирный дом

Бочаров: беспилотник попал в многоквартирный дом в Советском районе Волгограда
Украинский беспилотник попал в многоквартирный дом в Советском районе Волгограда. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации Волгоградской области.

Согласно заявлению губернатора региона Андрея Бочарова, которое цитирует администрация, в доме выбиты стекла в отдельных квартирах. Пострадавших нет.

14 марта в Минобороны сообщили, что в период с 20:00 мск 13 марта до 07:00 мск 14 марта систему противовоздушной обороны ликвидировали 87 украинских беспилотников.

По информации оборонного ведомства, больше всего дронов было нейтрализовано над Краснодарским краем — 16. Восемь БПЛА российские военные уничтожили над территорией Республики Крым, еще семь беспилотников — над Брянской областью, шесть — над Белгородской и пять — над Ростовской.

Кроме того, три дрона сбили над Самарской областью, два — над Курской, по одному — над Астраханской, Волгоградской и Тульской областями.

Ранее на юге России отменили занятия в школах и детсадах из-за беспилотников.

 
