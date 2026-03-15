Москву меньше чем за сутки попытался атаковать 66-й БПЛА

Собянин заявил об уничтожении на подлете к Москве 66-го дрона

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на канале в мессенджере Max о ликвидации системой ПВО (противовоздушной обороны) еще одного БПЛА противника, летевшего к столице.

Его пост опубликован около 00:46. По словам градоначальника, специалисты экстренных служб прибыли туда, где упали обломки БПЛА.

Таким образом, Москву с полудня субботы, 14 марта, попытались атаковать 66 дронов. Первый налет был зафиксирован в 12:27.

На этом фоне российское министерство обороны заявило, что за 10 часов средства ПВО уничтожили над восемью регионами страны 280 БПЛА ВСУ самолетного типа. Налеты дронов произошли в период с 11:00 до 21:00 14 марта. БПЛА пытались атаковать Брянскую, Калужскую, Белгородскую, Тверскую, Смоленскую и Курскую области, Краснодарский край и Московский регион.

