Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Российский турист потерял более 400 тыс. рублей в Дубае

РИА Новости: российский турист из-за отмены рейса в Дубае потерял 400 тыс рублей
Reuters

Турист из России Александр рассказал, что из-за отмены рейса в Дубае на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке потерял более 400 тысяч рублей. Его историю рассказывает РИА Новости.

«Потерял только на проживании и еде почти 440 тысяч рублей, потому что не смогли улететь, рейс отменили. Групповым туристам гостиницу оплатили, а нам пришлось заселяться за свой счет», — рассказал он.

Незапланированная часть отпуска в Дубае составила 10 дней. Мужчина отметил, что условия в отеле и обслуживание было хорошим, однако он не рассчитывал на столь долгую и накладную задержку в другой стране.

11 марта Министерство иностранных дел России сохранило рекомендации воздержаться от поездок в ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Катар, Оман и Саудовскую Аравию. Тем же, кто уже находится в этих странах, призвали принять повышенные меры личной безопасности.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.

Ранее в Британии сообщили об инциденте с обстрелом контейнеровоза у берегов ОАЭ.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!