Российский турист потерял более 400 тыс. рублей в Дубае

Турист из России Александр рассказал, что из-за отмены рейса в Дубае на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке потерял более 400 тысяч рублей. Его историю рассказывает РИА Новости.

«Потерял только на проживании и еде почти 440 тысяч рублей, потому что не смогли улететь, рейс отменили. Групповым туристам гостиницу оплатили, а нам пришлось заселяться за свой счет», — рассказал он.

Незапланированная часть отпуска в Дубае составила 10 дней. Мужчина отметил, что условия в отеле и обслуживание было хорошим, однако он не рассчитывал на столь долгую и накладную задержку в другой стране.

11 марта Министерство иностранных дел России сохранило рекомендации воздержаться от поездок в ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Катар, Оман и Саудовскую Аравию. Тем же, кто уже находится в этих странах, призвали принять повышенные меры личной безопасности.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.

Ранее в Британии сообщили об инциденте с обстрелом контейнеровоза у берегов ОАЭ.