Россиянам назвали самый полезный хлеб

Существует мнение, что хлеб негативно влияет на процессы пищеварения, а также способствует увеличению веса. Так ли это на самом деле, «Газете.Ru» рассказала врач-эндокринолог медицинской компании СберЗдоровье Виктория Садовская.

«Хлеб — источник сложных углеводов, которые медленно расщепляются, обеспечивая организм энергией на продолжительное время. Также он содержит витамины группы В, которые необходимы для поддержания оптимальной работы нервной системы и минеральные элементы, такие как магний и железо. Последние способствуют поддержанию здоровья сердечно-сосудистой системы и процесса кроветворения. При этом пищевая ценность хлеба может различаться в зависимости от его типа. Также стоит отметить, что не всякий хлеб одинаково полезен, и важно понимать, какие его виды стоит включать в рацион, а какие лучше сократить», — говорит врач.

Самым полезным считается цельнозерновой хлеб, поскольку в муке, из которой его готовят, сохранены все части зерна. Именно такой хлеб наиболее богат витаминами и клетчаткой — пищевыми волокнами. Высокое содержание клетчатки, в свою очередь, помогает нормализовать работу кишечника и обеспечивает длительное чувство сытости.

«Покупая цельнозерновой хлеб, следует внимательно изучить состав продукта. Производители иногда называют продукт «цельнозерновым», хотя на первом месте в составе обыкновенная белая мука высших сортов, а содержание цельнозерновой — иногда не превышает даже 1%», — предупреждает врач.

Выбор между дрожжевым и бездрожжевым хлебом, в свою очередь, зависит главным образом от личных предпочтений. Дрожжи не влияют на прибавку веса, однако у некоторых людей могут вызывать процесс брожения в кишечнике, что проявляется вздутием живота, поэтому также стоит ориентироваться на свои ощущения.

Калорийность хлеба в основном зависит от типа используемой муки и добавок. Так, например, хлеб из муки высшего сорта содержит около 250–300 калорий на 100 г, а цельнозерновой — примерно 180-220 калорий на тот же вес, но за счет большого количества клетчатки он быстрее насыщает организм. Существует мнение, что ржаной хлеб полезнее пшеничного, потому что он менее калорийный, однако на самом деле разница составляет в среднем 10-20 калорий, что при умеренном употреблении не является значительным.

Стоит отметить, что хлеб с добавлением семян, орехов и злаков дополняет рацион полезными жирами, аминокислотами и минералами, но важно помнить, что он является более калорийным.

Популярным продуктом также являются хрустящие хлебцы. Они нередко содержат больше клетчатки, чем обычный хлеб, однако зачастую в них добавляют значительное количество соли и сахара, что может оказывать негативное влияние на организм. Несмотря на то, что нормы их потребления не существует, не рекомендуется съедать более 3-5 штук в день. Для поддержания здоровья лучше выбирать ржаные хлебцы с наименьшим содержанием соли и без добавления сахара.

Среди всех хлебобулочных изделий наименее полезными считаются сладкие изделия, например, выпечка, булочки и пирожки, поскольку они содержат много сахара, а также животные и растительные масла, что увеличивает их калорийность. Чувство сытости после употребления этих продуктов проходит довольно быстро, а их частый прием может способствовать набору избыточного веса. Важно ограничивать потребление этих изделий пациентам с нарушениями углеводного обмена, например, с преддиабетом и сахарным диабетом.

«Стоит выбирать хлеб с минимальным количеством добавок, без сахара, искусственных ароматизаторов и с цельнозерновой мукой на первом месте в составе. Рекомендованная безопасная порция хлеба — не более двух стандартно нарезанных кусочков в день. Для соблюдения принципов здорового питания можно сочетать его с рыбой, творогом, яйцами, мясом и свежими овощами. Пациентам с непереносимостью глютена рекомендуется безглютеновый хлеб — из рисовой, гречневой или кукурузной муки. При наличии избыточного веса или сахарного диабета желательно выбирать цельнозерновой хлеб, а также сокращать потребление любых хлебобулочных изделий с большим содержанием сахара. Людям с синдромом раздраженного кишечника стоит избегать употребления хлеба из муки высшего сорта, поскольку он может провоцировать вздутие и трудности с дефекацией», — рекомендует врач.

