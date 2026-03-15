Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Нетаньяху обратился за помощью к Зеленскому

Ynet: Нетаньяху хочет обсудить с Зеленским сотрудничество по перехвату дронов
Valentyn Ogirenko/Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился за помощью к президенту Украины Владимиру Зеленскому по вопросу борьбы с иранскими беспилотниками. Об этом сообщает новостной портал Ynet.

По информации журналистов, израильский запрос возник на фоне обширного опыта Украины в перехвате беспилотных летателных аппаратов и в связи с планами сотрудничества между Израилем и Украиной по этому вопросу.

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук подтвердил, что соответствующий запрос был сделан. При этом, по имеющейся информации, разговор между Нетаньяху и Зеленским пока не состоялся.

14 марта глава комиссии по национальной безопасности парламента Ирана Ибрагим Азизи заявил, что Украина рискует стать законной целью для иранских ударов из-за поддержки Израиля беспилотниками и фактического втягивания в конфликт. На Украине эти слова уже вызвали реакцию — политика внесли в базу скандального сайта «Миротворец». Что стоит за этим обменом обвинениями — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД Украины ответили на угрозы Ирана.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!