Нетаньяху обратился за помощью к Зеленскому

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился за помощью к президенту Украины Владимиру Зеленскому по вопросу борьбы с иранскими беспилотниками. Об этом сообщает новостной портал Ynet.

По информации журналистов, израильский запрос возник на фоне обширного опыта Украины в перехвате беспилотных летателных аппаратов и в связи с планами сотрудничества между Израилем и Украиной по этому вопросу.

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук подтвердил, что соответствующий запрос был сделан. При этом, по имеющейся информации, разговор между Нетаньяху и Зеленским пока не состоялся.

14 марта глава комиссии по национальной безопасности парламента Ирана Ибрагим Азизи заявил, что Украина рискует стать законной целью для иранских ударов из-за поддержки Израиля беспилотниками и фактического втягивания в конфликт. На Украине эти слова уже вызвали реакцию — политика внесли в базу скандального сайта «Миротворец».

