Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Трамп сравнил готовность Зеленского и Путина к сделке по Украине

Трамп удивился нежеланию Зеленского заключить сделку по урегулированию
Eugene Hoshiko/AP

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью NBC, что заключить сделку с его украинским коллегой Владимиром Зеленским гораздо сложнее, чем с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Я удивлен, что Зеленский не хочет заключения сделки», — сказал американский лидер.

Накануне президент Украины заявил, что переговорный процесс по урегулированию конфликта в республике превратился в «Санта-Барбару» на фоне боевых действий между США и Ираном. По словам Зеленского, американская сторона готова к встрече только на своей территории из соображений безопасности, тогда как Россия предлагает Турцию или Швейцарию. В Кремле выразили надежду, что новый раунд переговоров состоится. А в Белом доме допустили, что встреча пройдет уже на следующей неделе.

На этом фоне научный руководитель Российского совета по международным делам политолог Андрей Кортунов выразил мнение, что США не будут прекращать переговоры по урегулированию украинского конфликта из-за войны с Ираном. Депутат Госдумы Алексей Чепа тоже разделяет эту точку зрения.

Ранее в Иране назвали Украину «законной целью».

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!