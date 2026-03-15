Трамп сравнил готовность Зеленского и Путина к сделке по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью NBC, что заключить сделку с его украинским коллегой Владимиром Зеленским гораздо сложнее, чем с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Я удивлен, что Зеленский не хочет заключения сделки», — сказал американский лидер.

Накануне президент Украины заявил, что переговорный процесс по урегулированию конфликта в республике превратился в «Санта-Барбару» на фоне боевых действий между США и Ираном. По словам Зеленского, американская сторона готова к встрече только на своей территории из соображений безопасности, тогда как Россия предлагает Турцию или Швейцарию. В Кремле выразили надежду, что новый раунд переговоров состоится. А в Белом доме допустили, что встреча пройдет уже на следующей неделе.

На этом фоне научный руководитель Российского совета по международным делам политолог Андрей Кортунов выразил мнение, что США не будут прекращать переговоры по урегулированию украинского конфликта из-за войны с Ираном. Депутат Госдумы Алексей Чепа тоже разделяет эту точку зрения.

