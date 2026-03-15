Израиль сообщил о запуске ракет из Ирана

Армия обороны Израиля сообщила о запуске ракет из Ирана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) выявила ракетные запуски с территории Ирана, занимается их перехватом. Об этом израильские военные сообщили в своем Telegram-канале.

«Недавно Армия обороны Израиля обнаружила ракеты, запущенные из Ирана в сторону территории Израиля. Работают оборонительные системы с целью перехвата угрозы», — сообщили военные.

Жителям районов, которые могут оказаться под ударами, были разосланы инструкции на мобильные телефоны. Их просят следовать указаниям, это позволит им сохранить свои жизни в безопасности.

10 марта издание Ynet со ссылкой на источник написало, что военная кампания против Ирана продлится еще как минимум две недели.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американские и израильские силы атаковали военные объекты, включая системы противовоздушной обороны, ракетные комплексы, базы и объекты военно-морского флота. В Вашингтоне заявляли, что цель операции — ослабить военный потенциал Ирана и не допустить развития его ракетной и ядерной программ. Иран стал наносить ответные удары по военным базам США и Израиля.

Ранее в Тегеране назвали условия для прекращения конфликта с Ираном и Израилем.

 
