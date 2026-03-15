СМИ узнали о тысячах дронах, которые Британия может поставить на Ближний Восток

Британия может передать союзникам на Ближнем Востоке несколько тысяч дронов-перехватчиков, пишет The Telegraph со ссылкой на источники.

По их словам, речь идет об аппаратах Octopus стоимостью $3 тыс., которые Лондон выпускает в рамках оборонного партнерства с Киевом. Их можно использовать против иранских Shahed.

«Украинцы лучше всех умеют останавливать эти беспилотники, поскольку они делали это в течение последних четырех лет», — сказал один из источников газеты.

Издание добавляет, что, если Соединенное Королевство решится на поставку дронов, это может быть расценено как попытка премьер-министра Кира Стармера противостоять критике со стороны президента США по поводу «слабого» ответа главы правительства на войну в Иране.

В начале марта появилась информация, что Великобритания не исключает присоединения к ударам по Ирану. Тогда власти страны рассматривали и возможность военного сопровождения коммерческих судов при проходе через Ормузский пролив.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 28 февраля после того, как США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Один из ударов американских и израильских войск пришелся на резиденцию верховного лидера Ирана Али Хаменеи, он не выжил. Тегеран в ответ выпускает ракеты и дроны по Израилю и авиабазам США в регионе.

Ранее в Иране сочли шуткой заявление Украины о помощи в борьбе с БПЛА на Ближнем Востоке.