Нацбанк Украины продал $1 млрд из золотовалютных резервов

Украинский Нацбанк за неделю продал свыше $1 млрд из золотовалютных резервов, чтобы замедлить падение курса гривны. Об этом сообщает украинский экономический портал «Минфин».

В материале уточняется, что речь идет о периоде с 9 по 13 марта. Несмотря на продажу $1 млрд, резкое ослабление гривны у Нацбанка остановить не получилось. С начала этого года регулятор потратил из резервов более $8,3 млрд и не пополнил их.

В начале февраля украинское министерство финансов заявило, что госдолг республики по итогам 2025 года достиг уровня в 98,4% от прогнозируемого валового внутреннего продукта (совокупной стоимости произведенных в стране конечных товаров и услуг) страны. В абсолютном выражении общая сумма долговых обязательств Киева составила 9,042 трлн гривен, что эквивалентно $213,3 млрд. По сравнению с показателями позапрошлого года прирост составил 29,5% в национальной валюте, или 28,4% в долларовом эквиваленте.

Ранее в Раде сравнили экономику Украины с подыхающей коровой.