В КСИР заявил об «освобождении» танкеров с нефтью из Ирана

Norlys Perez/Reuters

Корпус стражей исламской революции (КСИР) утверждает, что действия его ВМС способствовали «освобождению» нескольких танкеров с иранской нефтью из-под ареста. Об этом заявил командующий ВМС КСИР Алиреза Тангсири в Х.

«Действия иранских ВМС принесли свои плоды: несколько танкеров с иранской нефтью были освобождены из-под ареста», — написал он.

Он добавил, что освобожденные танкеры находились «за несколько тысяч километров от Ирана».

До этого Иран выдвинул новые условия для прекращения войны с США. В Тегеране заявили, что готовы обсуждать окончание конфликта только после выплаты компенсаций за нанесенный ущерб и полного вывода американских сил из Персидского залива. На фоне эскалации в Исламской Республике говорят и о новых условиях для международной торговли нефтью.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Белом доме объяснили удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций. В ответ Иран начал наносить удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее Иран провел ракетную атаку по Израилю.

 
