Трамп пообещал вернуть санкции против России после стабилизации цен на нефть
Президент США Дональд Трамп заявил в беседе с телеканалом NBC News, что связанные с нефтью антироссийские санкции будут восстановлены, когда стабилизируется ситуация с ценами.

«Я хочу, чтобы у всего мира была нефть. Я хочу, чтобы у нас была нефть», — сказал глава США.

13 марта США временно вывели из-под санкций часть поставок российской нефти. Разрешение минфина распространяется на танкеры, загруженные до 12 марта, и будет действовать до 11 апреля. В Вашингтоне объяснили решение необходимостью стабилизировать мировой нефтяной рынок на фоне конфликта на Ближнем Востоке и перебоев в судоходстве через Ормузский пролив.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что временный вывод из-под санкций российской нефти и нефтепродуктов является попыткой США стабилизировать мировой энергетический рынок. По его словам, в Кремле знают об условиях послаблений для российской нефти, но также полагают, что США в дальнейшем не планируют смягчать санкции.

Ранее Дмитриев заявил о признании США зависимости мирового рынка от российской нефти.

 
