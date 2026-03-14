Школьницу в Москве убедили открыть дверь и зарезали ее мать. В убийстве подозревают футболиста

В Москве телефонная афера закончилась жестоким убийством. Мошенники несколько недель обрабатывали 16-летнюю школьницу и убедили ее впустить в квартиру человека, представившегося «сотрудником органов». Он вскрыл сейф, а когда домой вернулась мать девочки, напал на нее и смертельно ранил. Позже полиция задержала подозреваемого — им оказался 20-летний футболист. По одной из версий, его самого могли использовать телефонные мошенники. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

«Жертва телефонных мошенников»

В квартире жилого дома на Строгинском бульваре в Москве 14 марта обнаружили тело женщины с множественными телесными повреждениями. Рядом был вскрытый сейф. Главное следственное управление СК России по Москве возбудило уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).

В кратчайшие сроки совместно с сотрудниками уголовного розыска местонахождение подозреваемого установили. Как уточнили в столичном СК, его задержали на Нижегородском шоссе. Им оказался уроженец Кисловодска 2005 года рождения . В ближайшее время его доставят к следователю.

По предварительным данным, несовершеннолетняя дочь погибшей стала жертвой телефонных мошенников. Те представились сотрудниками правоохранительных органов и потребовали открыть дверь квартиры своему «сотруднику» — якобы для оперативно-розыскных мероприятий.

Следователи и криминалисты продолжают осмотр места происшествия, допрашивают свидетелей, изучают камеры видеонаблюдения. Устанавливаются полная картина произошедшего и иные соучастники преступления.

Хорошевская межрайонная прокуратура Москвы взяла на контроль ход расследования.

Как девочка впустила убийцу

По информации Telegram-канала SHOT, злоумышленники несколько недель обрабатывали доверчивого подростка. Они представились сотрудниками правоохранительных органов и убедили девочку, что в квартире необходимо провести «оперативные мероприятия». Ей приказали открыть дверь незнакомцу — «сотруднику органов», который пришел «помогать».

Впустив мужчину, школьница даже не подозревала, что участвует в ограблении. Как уточнил Telegram-канал Baza, преступник быстро нашел в квартире сейф и начал вскрывать его болгаркой. Чтобы замести следы, он велел девочке выйти на улицу, встретить возвращавшуюся домой мать и ни в коем случае не пускать ее в квартиру до окончания «спецоперации».

Роковая встреча

Но план дал сбой. Как пишет SHOT, когда мать подошла к дому, девочка не выдержала — настолько была напугана и взволнована. Она рассказала 48-летней Екатерине Ч. все: про звонки, про «сотрудника» и про сейф.

Женщина мгновенно поняла, что дочь стала жертвой мошенников. Вместе они побежали в квартиру. Там посторонний мужчина все еще возился с сейфом. По данным источника в правоохранительных органах, Екатерина попыталась вмешаться — преступник набросился на нее, жестоко избил и несколько раз ударил ножом . Убийца схватил несколько тысяч долларов, ювелирные украшения и скрылся.

Что известно об убитой

Как сообщил SHOT, 48-летняя московская предпринимательница Екатерина Ч. занималась образовательными проектами и проводила курсы по работе с искусственным интеллектом. Кроме того, она увлекалась коллекционированием антиквариата.

У Екатерины остались две дочери — 16 и 18 лет. По данным SHOT, преступники могли заранее учитывать, что в момент преступления мужа женщины не будет дома. Ее супруг Андрей Ч. занимается геолого-разведочными и геодезическими работами и в настоящее время находится в командировке в Иране.

Telegram-канал Mash также сообщил, что ранее погибшая работала в сфере недвижимости — она занималась продажей объектов в риелторской компании.

Кто убийца?

Подозреваемого задержали по горячим следам. По информации SHOT, им оказался 20-летний уроженец Кисловодска Даниил Секач. Как выяснил Telegram-канал Mash, задержанный — профессиональный футболист, воспитанник академии московского «Локомотива», выступал за молодежную команду «Ростова». С января 2025 года играет за вторую команду екатеринбургского «Урала» («Урал-2»).

Даниил Секач Пресс-служба ФК «Урал-2»

Источники SHOT в окружении спортсмена рассказали: в 2019 году семья Секача пережила страшную автокатастрофу — иномарка вылетела на встречную и лоб в лоб столкнулась с их машиной. Сам Даниил получил переломы ног и черепа, его родители впали в кому, младшей сестре потребовалась трепанация черепа.

Версия о мошенниках

По предварительной версии, задержанный по делу об убийстве 48-летней предпринимательницы мог действовать по указаниям телефонных мошенников. Как сообщил Telegram-канал SHOT, 20-летний футболист Даниил Секач, предположительно, выполнял роль курьера, а трагедия произошла, когда ограбление пошло не по плану.

По данным SHOT, в футбольной среде молодого игрока характеризуют как «обычного хорошего пацана». Близкие утверждают, что серьезных финансовых проблем у него не было.

В это же время следователи продолжают разбираться в роли дочери погибшей. Как пишет SHOT, девушку увезли в отдел полиции, где с ней работают следователи. Проверяется версия, могла ли она быть знакома с подозреваемым. Предварительно, в момент нападения она находилась в квартире, однако Секач ее не тронул — после расправы над матерью он покинул жилье.

Отец задержанного также настаивает, что сын не мог пойти на преступление по собственной инициативе. По его словам, которые приводит Telegram-канал Mash, Даниил мог оказаться под влиянием телефонных мошенников.

По данным Mash, перед задержанием подозреваемый успел передать награбленное другому курьеру, которого сейчас разыскивают. При этом, как отмечает издание, ранее Секач не был знаком с дочерью погибшей.

Как рассказали SHOT соседи, ночью из квартиры доносились шум и громкие звуки, однако тогда никто не понял, что именно происходит .

Жилье вскрыли только днем — после того, как старшая дочь погибшей не смогла попасть домой. По данным Telegram-канала, курировать ограбление могли мошенники с Украины. Следователи устанавливают обстоятельства случившегося.