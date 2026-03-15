Трамп заявил, что США не ждут помощи от Украины

Трамп: Зеленский последний, от кого США ждет помощь для защиты от дронов

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу NBC News, что американская армия не нуждается в чьей-либо помощи для защиты от иранских беспилотников, включая Украину.

«Нам не нужна помощь. Последний человек, от которого нам нужна помощь — это [президент Украины Владимир] Зеленский», — сказал американский лидер.

9 марта Зеленский заявил, что Украина направила беспилотники-перехватчики и группу специалистов по дронам в Иорданию для защиты американских военных баз. По словам политика, США обратились к Киеву за помощью 5 марта. Он подчеркнул, что украинские специалисты отреагировали незамедлительно и вылетели на следующий день.

5 марта газета The Financial Times со ссылкой на украинских чиновников писала, что Пентагон и по меньшей мере одна страна Персидского залива ведут переговоры с Украиной о закупке перехватчиков, способных отражать атаки иранских беспилотников «Шахед».

