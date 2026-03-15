В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в Telegram-канале, что на территории региона объевлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА», — написал глава региона.

С полудня субботы, 14 марта, Москву попытались атаковать 66 дронов. Первый налет был зафиксирован в 12:27.

На этом фоне министерство обороны России сообщило, что за 10 часов средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над восемью регионами страны 280 украинских БПЛА самолетного типа. Налеты дронов произошли в период с 11:00 до 21:00 14 марта. БПЛА пытались атаковать Брянскую, Калужскую, Белгородскую, Тверскую, Смоленскую и Курскую области, Краснодарский край и Московский регион.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее появилось видео, как российские FPV-дроны сбивают датский Q-35 Heidrun.

 
