Обнаружены тела 33 погибших при пожаре на судне в США

В американском штате Калифорния спасатели обнаружили тела 33 пассажиров прогулочного судна Conception («Консепшн»), погибших во время пожара на яхте. Об этом сообщает телеканал KTLA со ссылкой на представителя Береговой охраны США Зака Фарелла.

Как отмечается, тело одного погибшего все еще не найдено. По словам Фарелла, спустя несколько часов после случившегося на судне пожара тела 13 погибших были доставлены на берег, еще 20 тел были подняты 3 сентября. Всего на борту Conception в общей сложности находились 39 человек.

Как заявил шериф округа Санта-Барбара Кевин Хаддл, в настоящее время проводится процесс опознания. В расследовании обстоятельств трагедии также участвуют агенты Федерального бюро расследований

(ФБР).

Ранее сообщалось, что спасатели обнаружили тела 25 жертв пожара на яхте Conception.