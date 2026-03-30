Трамп позволил поставлять российскую нефть на Кубу

Трамп: США не против поставок нефти на Кубу, в том числе российской
Colinmthompson/Shutterstock/FOTODOM

США не возражают против гуманитарных поставок нефти на Кубу, сообщил президент Дональд Трамп во время общения с журналистами на борту своего самолета на пути из Флориды.

«Если какая-либо страна хочет поставить нефть на Кубу в настоящее время, то ничего не имею против, неважно, Россия это или нет», — сказал политик.

Он добавил, что его это не очень беспокоит. При этом глава государства опять заявил, что Куба cтанет «следующей» для США уже через короткий промежуток времени.

Трамп неоднократно предсказывал крах властей Кубы и отмечал, что Соединенные Штаты хотят ускорить смену режима на острове. В последний раз это произошло во время его выступления на инвестиционном форуме в Майами 28 марта.

Куба испытывает острую нехватку топлива. С 9 января страна не получала поставок нефти. Последнюю отгрузку осуществила Мексика, однако впоследствии поставки были прекращены на фоне давления со стороны Вашингтона. А 20 марта американский минфин включил Кубу в перечень стран, которым запрещены сделки по продаже, транспортировке и выгрузке российской нефти и нефтепродуктов. На этом фоне пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва находится в постоянном контакте с Гаваной, обсуждая возможные варианты помощи на фоне топливного кризиса.

Ранее «Газета.Ru» разбиралась, зачем Куба понадобилась Трампу.

 
Теперь вы знаете
Как правильно торговаться и сбить цену на что угодно — от помидоров до квартиры. 10 советов
