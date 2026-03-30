Российские эксперты оценили значение иранского удара по самолету AWACS

Атака Ирана по американской авиабазе в Саудовской Аравии и уничтожение самолета дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry AWACS наглядно продемонстрировали уязвимость дорогостоящей военной техники США. Об этом «Российской газете» рассказали военные эксперты Василий Дандыкин и Александр Верейкин.

Эксперты отметили, что E-3 Sentry фактически является воздушным командным пунктом, который определяет обстановку и управляет силами в реальном времени. Этот самолет очень дорого стоит — десятки, а возможно сотни миллионов долларов. У США всего 16 таких машин, и уничтожение даже одной из них нанесло серьезный удар по возможностям американцев на Ближнем Востоке. Поэтому размещение дорогостоящих систем на передовых базах больше не является актуальным.

Кроме того, по мнению специалистов, применение Тегераном дронов и других средств говорит о том, что иранские военные анализировали опыт специальной военной операции.

28 марта стало известно, что самолет дальнего радиолокационного обнаружения ВВС США Boeing E-3 Sentry получил повреждения в Саудовской Аравии.

Ранее в Иране заявили об уничтожении американского истребителя.