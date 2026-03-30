Трамп обратился к Лукашенко и поблагодарил его

Трамп поблагодарил Лукашенко за то, что он помиловал осужденных в Белоруссии

Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social поблагодарил cвоего белорусского коллегу Александра Лукашенко за помилование осужденных в Белоруссии.

По его словам, общее число заключенных, «великодушно освобожденных» Лукашенко, «превысило 500 человек» с мая 2025 года.

«Я хотел бы выразить самую теплую благодарность президенту за этот шаг, и я с нетерпением жду встречи с ним на следующем заседании «Совета мира»!» — написал американский лидер.

В марте Лукашенко в ходе переговоров со спецпосланником США Джоном Коулом подтвердил свое намерение посетить следующее заседание «Совета мира», развеяв слухи о причинах своего отсутствия на первой встрече.

В этом же месяце президент Белоруссии помиловал 250 осужденных в республике. В списке освобожденных — политический блогер Эдуард Пальчис и правозащитница Анастасия Лойко.

Ранее Лукашенко признался, что по-прежнему является сторонником Трампа.