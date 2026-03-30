Трамп заявил, что новый лидер Ирана может быть ликвидирован

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью газете Financial Times, что новый лидер Ирана Моджтаба Хаменеи либо ликвидирован, либо находится «в крайне тяжелом состоянии» из-за якобы ранений.

«Мы вообще ничего о нем не слышали», — добавил он.

14 марта глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что Моджтаба Хаменеи исполняет свои обязанности, с ним все в порядке.

12 марта газета The Sun написала, что Моджтаба Хаменеи получил тяжелые ранения в результате авиаудара. По данным издания, лидер Ирана лишился одной или обеих ног и, по-видимому, находится в коме.

56-летний Моджтаба Хаменеи — сын аятоллы Али Хаменеи, не выжившего после ударов США и Израиля по его резиденции в Тегеране, был избран новым верховным лидером Ирана. 8 марта Ассамблея экспертов единогласно выбрала нового рахбара на пожизненный срок.

