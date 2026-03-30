Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Армия

США и Израиль нанесли удары по порту и острову Ирана

Al Hadath: иранские порт Бендер-Аббас и остров Кешм подверглись мощным ударам
Amir Cohen/Reuters

Иранские портовый город Бендер-Аббас и остров Кешм подверглись мощным ударам со стороны сил США и Израиля. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

По его информации, по городу и острову были нанесены интенсивные удары с воздуха.

19 марта газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников написала, что Пентагон может отдать приказ переброшенным из Японии морским пехотинцам захватить острова к югу от Ирана, чтобы заставить Тегеран восстановить судоходство в Ормузском проливе. По их словам, военное ведомство допускает сценарий, при котором США могут занять один или несколько иранских островов и использовать их как базы для ударов по Ирану, либо как инструмент давления для возобновления судоходства в проливе.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, военным базам Соединенных Штатов и союзникам Вашингтона на Ближнем Востоке.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!