США и Израиль нанесли удары по порту и острову Ирана

Иранские портовый город Бендер-Аббас и остров Кешм подверглись мощным ударам со стороны сил США и Израиля. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

По его информации, по городу и острову были нанесены интенсивные удары с воздуха.

19 марта газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников написала, что Пентагон может отдать приказ переброшенным из Японии морским пехотинцам захватить острова к югу от Ирана, чтобы заставить Тегеран восстановить судоходство в Ормузском проливе. По их словам, военное ведомство допускает сценарий, при котором США могут занять один или несколько иранских островов и использовать их как базы для ударов по Ирану, либо как инструмент давления для возобновления судоходства в проливе.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, военным базам Соединенных Штатов и союзникам Вашингтона на Ближнем Востоке.

