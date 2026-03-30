Сколько килограммов сахара и хлеба в год съедают россияне, рассказала ученый

Профессор Погожева: в среднем в год россиянин съедает 30 кг сахара и 87 кг хлеба

По данным Федеральной службы государственной статистики, в 2023 году в среднем россиянин съедает 87 кг хлебных продуктов, 54 кг картофеля, 106 кг овощей, 71 кг фруктов, 22 кг рыбы, 98 кг мяса и 30 кг сахара, рассказала «Газете.Ru» ведущий научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» доктор медицинских наук, профессор Алла Погожева.

«Таким образом, потребление картофеля составило 60,9% от рекомендуемой величины, овощей и бахчевых — 76,1%, фруктов и ягод — 71,6%, молока и молочных продуктов — 80,9%, рыбопродуктов — 80,3%, масла растительного — 74,2%. В то же время отмечены высокие уровни потребления мясопродуктов, сахара и кондитерских изделий. По той же статистике за 2023 год, потребление сахара составляло 29,2 кг на потребителя в год или 80 г в сутки», — объяснила профессор.

Причем, согласно нормам физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения России, ежедневно рекомендуется потреблять сахар в количестве не более 10% от калорийности рациона, что соответствует примерно 50 г в день.

«То есть фактическое потребление будет составлять 160% от рекомендуемого (или выше на 60%). По сливочному маслу есть данные на 2022 год, тогда потребление составляло 190% от нормы (выше нормы на 90%), а сметаны и сливок — 195% от нормы (выше на 95%). Потребление поваренной соли почти в 2 раза превышало рекомендуемый уровень (5 г в день) для женщин и значительно больше — у мужчин. Потребление жира в процентах по калорийности рациона составило 38,3%, что значительно превышало рекомендуемую величину (30%)», — отметила профессор.

По словам Погожевой, в России любят продукты животного происхождения с высоким содержанием животных жиров, а вот потребление хлебных продуктов и картофеля, овощей и фруктов в целом снижается. Сложившаяся структура питания способствует развитию ожирения и ассоциированных с ним заболеваний — сахарного диабета 2-го типа, сердечно-сосудистой патологии, подагры и других.

Ранее археологи обнаружили, что древние жители Подмосковья варили ягоды калины в горшках с рыбой.