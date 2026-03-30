Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Наука

Сколько килограммов сахара и хлеба в год съедают россияне, рассказала ученый

Профессор Погожева: в среднем в год россиянин съедает 30 кг сахара и 87 кг хлеба
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

По данным Федеральной службы государственной статистики, в 2023 году в среднем россиянин съедает 87 кг хлебных продуктов, 54 кг картофеля, 106 кг овощей, 71 кг фруктов, 22 кг рыбы, 98 кг мяса и 30 кг сахара, рассказала «Газете.Ru» ведущий научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» доктор медицинских наук, профессор Алла Погожева.

«Таким образом, потребление картофеля составило 60,9% от рекомендуемой величины, овощей и бахчевых — 76,1%, фруктов и ягод — 71,6%, молока и молочных продуктов — 80,9%, рыбопродуктов — 80,3%, масла растительного — 74,2%. В то же время отмечены высокие уровни потребления мясопродуктов, сахара и кондитерских изделий. По той же статистике за 2023 год, потребление сахара составляло 29,2 кг на потребителя в год или 80 г в сутки», — объяснила профессор.

Причем, согласно нормам физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения России, ежедневно рекомендуется потреблять сахар в количестве не более 10% от калорийности рациона, что соответствует примерно 50 г в день.

«То есть фактическое потребление будет составлять 160% от рекомендуемого (или выше на 60%). По сливочному маслу есть данные на 2022 год, тогда потребление составляло 190% от нормы (выше нормы на 90%), а сметаны и сливок — 195% от нормы (выше на 95%). Потребление поваренной соли почти в 2 раза превышало рекомендуемый уровень (5 г в день) для женщин и значительно больше — у мужчин. Потребление жира в процентах по калорийности рациона составило 38,3%, что значительно превышало рекомендуемую величину (30%)», — отметила профессор.

По словам Погожевой, в России любят продукты животного происхождения с высоким содержанием животных жиров, а вот потребление хлебных продуктов и картофеля, овощей и фруктов в целом снижается. Сложившаяся структура питания способствует развитию ожирения и ассоциированных с ним заболеваний — сахарного диабета 2-го типа, сердечно-сосудистой патологии, подагры и других.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!